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فيديو.. الشرطة تحرر طفل مختطف بالشرقية وتعيده لأسرته

الخميس، 02 مايو 2019 08:23 م
فيديو.. الشرطة تحرر طفل مختطف بالشرقية وتعيده لأسرته الشرطة تحرر طفل مختطف بالشرقية وتعيده لأسرته
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الأجهزة الأمنية فى تحرير طفل مختطف بالشرقية وإعادته إلى أهليته سالماً وضبط الجناة.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة منشأة أبو عمر بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص "مزارع" بإختطاف نجل شقيقه (طالب - سن 14، مقيم بذات العنوان)، وتلقيه إتصال هاتفى من مجهول طلب خلاله فدية قدرها (مليون جنيه) نظير إطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصان – سبق إتهام أحدهما فى عدد 9  قضايا قتل - سلاح – سرقات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"، والآخر سبق إتهامه فى عدد "6" قضايا سرقة - ضرب - خيانة أمانة، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام "تبديد" فتم ضبطهم.

 
 

 


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تحرير طفل بالشرقية

القبض على خاطفى طفل الشرقية

عصابة خطف الاطفال بالشرقية

تحرير طفل من خاطفيه

اختطاف طفل




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