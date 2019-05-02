صور.. محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفى الجامعى الجديد

سوهاج - عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، الأعمال الإنشائية بالمستشفى الجامعى الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور حسان النعمانى وكيل كلية الطب بجامعة سوهاج.

وأوضح محافظ سوهاج، أن إنشاء ذلك المستشفى بمدينة سوهاج الجديدة يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمحافظة فى سبتمبر من العام الماضى، لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين قاطنى المدينة الجديدة لجعلها مدينة جاذبة للسكان، موجهاً بضرورة الانتهاء من المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى.

ولفت "الأنصارى" إلى أن المستشفى مقامة على مساحة 26 ألفا و500 متر مربع، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية تصل إلى 286 سريرا، مشيداً بالتعاون المثمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ ذلك المشروع الحيوي الهام لخدمة أهالي سوهاج والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن المستشفى تقع بجانب طرق ومحاور رئيسية.

وأشار الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إلى أن المستشفى تعد إضافة قوية لجامعة سوهاج بشكل خاص والجامعات المصرية بشكل عام، لرفع قدرات الطلاب على التدريب العملى، لافتاً إلى أن المستشفى ستشمل مختلف التخصصات الطبية، وتتكون من مبنى رئيسى عبارة عن بدروم، ودور أرضى، و4 أدوار علوية، ومبنى تعليمى يستوعب 500 طالب، ومسجد، ومبنى للنفايات.

وأضاف "عزيز"، أن المستشفى تشمل قسما للغسيل الكلوى به 32 سرير غسيل كلوي، و125 سرير إقامة مرضى، و45 سرير رعاية مركزة، و30 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 حضانة للطبيعيين، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، بالإضافة إلى أقسام للطوارئ والأشعة والولادة الطبيعية والقيصرية، ومعامل وعيادات خارجية، وجناح للعمليات وقسم لمناظير الباطنة والجراحة.

كما أعلن محافظ سوهاج عن إنشاء كوبري للربط بين ميداني الثقافة والعروبة بسوهاج، وآخر بالبلينا، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتكلفة إجمالية قدرها 304 ملايين جنيه، للقضاء على الاختناقات المرورية الحالية بالعاصمة.

جاء ذلك خلال توقيع محافظ سوهاج لبروتوكولي تعاون مشترك مع اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بشأن إنشاء تلك المشروعات.

وأوضح محافظ سوهاج أن البروتوكول الأول ينص على أن تنفذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة أعمال مشروع إنشاء كوبري الثقافة بسوهاج بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه، في مدة تنفيذ 18 شهراً، مضيفاً أن البروتوكول الثاني يأتي لتنفيذ وإنشاء كوبري مشاة أعلى ترعة الكسرة بمركز البلينا بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين جنيه، في مدة تنفيذ 8 أشهر، حيث يبدأ تنفيذ المشروعات من تاريخ استلام المواقع، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد "الأنصارى" حرص المحافظة على إقامة المشروعات الخدمية والتنموية ذات النفع العام، والعمل على استيعاب التوسعات العمرانية وزيادة الحركة المرورية مستقبلاً، موضحاً أن مشروع إنشاء كوبري ميدان الثقافة يحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الازدحام المروري على الطريق الواصل بين مناطق الشهيد، وميدان العروبة، وشارع المحطة بحي غرب سوهاج، وبين ميدان الثقافة ومنطقة الهلال، وشارع التحرير، وصولاً إلى مركز ومدينة أخميم.

وكشف المحافظ عن عرض كوبري الثقافة المزمع إقامته، حيث سيصل إلى 15 متراً، ويضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الإتجاهات المختلفة، مشيراً الى أن الهدف من إنشاء كوبري المشاة أعلى ترعة الكسرة بمدينة البلينا هو العبور الآمن للمواطنين أهالي القرية والقرى المجاورة ومنهم طلاب المدارس.

وتبادل الطرفان الدروع التذكارية حيث سلم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، درع تذكاري للمحافظ، وبعدها أهدى المحافظ درع تذكاري لرئيس الشركة.

وبعد توقيع البروتكول، تفقد المحافظ يرافقة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، مقر مشروع الكوبري المزمع إقامته بميدان الثقافة بسوهاج.

يذكر أنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية دراسة الحلول المرورية المتاحة لاختيار أنسب الحلول من خلال مكتب استشاري متخصص للوقوف على الحل الأنسب لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.