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سلطات المطار تضبط 18 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

الخميس، 02 مايو 2019 01:48 ص
سلطات المطار تضبط 18 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية مطار القاهره
كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 18 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول، كما تم تحرير 35 مخالفة مرورية.
 
وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، بمشاركة جميع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 18 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم نقلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
و من جانبه تمكن قسم المرور بالمطار من تحرير 35 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة، والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
 
 

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