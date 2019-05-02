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سعد الحريرى: ننظر لمصر والرئيس السيسي كتجربة يجب أن نطبقها بلبنان

الخميس، 02 مايو 2019 12:37 م
سعد الحريرى: ننظر لمصر والرئيس السيسي كتجربة يجب أن نطبقها بلبنان سعد الحريري رئيس الوزراء اللبنانى
رسالة بيروت - هند مختار
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استهل سعد الحريري رئيس الوزراء اللبنانى، كلمته بمنتدى الإقتصاد العربى المنعقد ببيروت قائلا: أرحب بكم جميعاً في بيروت ويشرفني بهذه المناسبة الترحيب بالأخ والصديق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية وبأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبكل الوزراء والقياديين ورجال الأعمال والمصرفيين العرب، الذين اعتدنا في كل عام على لقائهم في هذا المنتدى الكريم.

وأوضح أن هذا المنتدى ينعقد في وقت لا تزال منطقتنا العربية تمر في مرحلة دقيقة جداً تتطلب منا رفع مستوى التواصل وتعزيز التعاون المشترك فيما بيننا، واجتماع اللجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة غداً في بيروت يصب في اتجاه إرساء الأسس لمزيد من التعاون والتنسيق بين لبنان ومصر لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأكد أن التحدي الأبرز المشترك بين دولنا اليوم هو كيفية تحفيز النمو وتنويع مصادره لإيجاد فرص عمل لشبابنا.

وأضاف "طموحنا في لبنان، كما هو طموح مصر، هذه العدوى يجب أن تنتقل إلى كل الدول العربية بالفعل، بالانفتاح وتطوير الاقتصاد، وعلينا أن نتحدث مع الناس بصدق حول ما يجري في البلد والمشاكل التي يتعرض لها، ونرى ونتعلم ماذا حصل في الدول التي كانت تعاني من الفساد والهدر وعدم توفر فرص العمل وأصبحت اليوم في مصاف الدول المتقدمة".

وقال "اليوم بعد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الرئاسة أمسك بيده زمام الأمور، وقرر مع فريق عمل ومع رئيس الوزراء والوزراء تغييّر وجهة مصر وهذا ما حصل.. أحيانا التغيير يواجه صعوبات، لأن الناس تعودت على وجودهم في وضع أمن محدد لا يريدون الخروج منه، ومرتاحون على أوضاعهم، ويرفضون التغيير، ولكن  بعد الأحداث التي حصلت في مصر ووصول الرئيس السيسي، اكتشف إلى أي مدى مصر متأخرة، كما نحن اليوم في لبنان من حيث قوانينا القديمة وانفتاحنا وطريقة العمل التي يجب أن نعمل بها، لذلك يجب علينا تحديث كل القوانين في لبنان مثل ما نعمل عليه اليوم وكما فعلت مصر في السنوات الأخيرة وهم مستمرون بذلك".

وقال: لذلك علينا الاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية التي حصلت، إن كان في مجالات الكهرباء أوالاتصالات أو الغاز والبترول  وغيرها من القطاعات، قائلا "لدينا خيار في لبنان اليوم هل نريد الوصول إلى مكان نسقط فيه اقتصاديا؟ أو ننظر إلى دولة كمصر ورئيس مثل الرئيس السيسي والرئيس مدبولي ونقول هذه هي التجربة التي يجب أن نطبقها؟ ".

وقال إن اللجنة العليا اللبنانية -المصرية تسير بشكل فعلي على هذا الطريق، وإذا كان طريق الحرير سيمر على كل منطقتنا، علينا أن نبني نحن طريق الدول العربية، حتى يكون لدينا انتشار في كل هذه الدول العربية، كذلك لكي ينتشر اقتصادنا ويتطور فيها".

 

 

 


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