رئيس الوزراء اللبنانى يشيد بإنجازات مصر فى قطاع الكهرباء





استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمله فى زيارته للبنان صباح اليوم، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولى بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطنى لمصر ولبنان، واستعراض حرس الشرف.

عقب ذلك عقد رئيسا الوزراء المصرى واللبنانى جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الوفدين، حيث ضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى لبنان.

واستهل رئيس الوزراء اللبنانى المباحثات بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولى، معرباً عن تطلع لبنان حكومة وشعباً لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال زيادة حجم التجارة، وبحث فرص التعاون الأخرى فى مجال الكهرباء والطاقة.

من جانبه نقل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الحريرى وحكومة وشعب لبنان الشقيق، مؤكداً دعم القيادة السياسية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائى بين مصر ولبنان. ووجه مدبولى التهنئة للحريرى على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتمنيات مصر بالتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق.

وأضاف مدبولى أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين البلدين، لا سيما فى مجال الكهرباء والطاقة، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن ما تتعرض له المنطقة من تحديات يفرض علينا التكاتف والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المشتركة لدى البلدين.

وعقّب رئيس الوزراء اللبنانى بأن طموحات شعوب المنطقة فى التعاون أكبر مما يتم تحقيقه، وأن علينا ترجمة طموحات وتطلعات الشعوب فى التعاون والرخاء والتنمية إلى واقع على الأرض.

وفى هذا الإطار استفسر الحريرى عن تفاصيل الخطة الناجحة التى نفذتها مصر لمعالجة مشكلة نقص الكهرباء، فقام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بعرض أهم ما قامت به الحكومة على مدار السنوات الخمس الماضية لحل مشكلة نقص إمدادات الطاقة الكهربية، حيث نجحت الخطة الطموحة التى وجه الرئيس السيسى بتنفيذها فى إضافة 24.5 ألف ميجاوات إلى الشبكة القومية لتحل بشكل جذرى ونهائى مشكلة الطاقة الكهربية فى مصر.

وأضاف الدكتور محمد شاكر أن ما قامت به مصر فى مجال الكهرباء يعد قصة نجاح حقيقية.

من جانبه عقب الرئيس الحريرى بالإشادة بما تم فى قطاع الكهرباء فى مصر، معرباً عن تطلع لبنان للاستفادة من التجربة المصرية.

ومن المقرر أن يلتقى مدبولى والحريرى غداً الجمعة فى ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث سيوقعان على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.