تفشى داء الحصبة من جديد فى إسرائيل.. والصحة ترفع حالة الطوارئ

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن وزارة الصحة فى إسرائيل تستعد لأكبر حملة تحصين ضد داء الحصبة الذى بدأ فى التفشى فى أنحاء متفرقة فى إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن الوزارة رفعت من درجة الطوارئ لمواجهة المرض، مطالبة وزارة التربية والتعليم فى إسرائيل بعدم السماح للطلاب الذين ظهرت عليهم أعراض المرض بالتوجه للمدرسة خوفاً من إصابة زملائهم بالعدوى.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية الدكتور موشية بن سيمان أنه يطالب أطباء الطوارئ فى جميع المستشفيات باتخاذ كافة الاستعداد لمواجهة الوباء.

يذكر أنه فى الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر الماضيين واجهت إسرائيل انتشار داء الحصبة بين الأطفال ولا سيما الرضع الذين قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية مع ذويهم .