video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تفشى داء الحصبة من جديد فى إسرائيل.. والصحة ترفع حالة الطوارئ

الخميس، 02 مايو 2019 04:42 م
تفشى داء الحصبة من جديد فى إسرائيل.. والصحة ترفع حالة الطوارئ داء الحصبة
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن وزارة الصحة فى إسرائيل تستعد لأكبر حملة تحصين ضد داء الحصبة الذى بدأ فى التفشى فى أنحاء متفرقة فى إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن الوزارة رفعت من درجة الطوارئ لمواجهة المرض، مطالبة وزارة التربية والتعليم فى إسرائيل بعدم السماح للطلاب الذين ظهرت عليهم أعراض المرض بالتوجه للمدرسة خوفاً من إصابة زملائهم بالعدوى.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية الدكتور موشية بن سيمان أنه يطالب أطباء الطوارئ فى جميع المستشفيات باتخاذ كافة الاستعداد لمواجهة الوباء.

يذكر أنه فى الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر الماضيين واجهت إسرائيل انتشار داء الحصبة بين الأطفال ولا سيما الرضع الذين قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية مع ذويهم .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعراض الحصبة أهمها سيلان الأنف وظهور بقع فى الفم

جامعة أمريكية تشدد على ضرورة تلقى البالغين لجرعة معززة ضد الحصبة

الصحة الأمريكية: استمرار تفشى الحصبة مع تجاوز الإصابات 700 حالة هذا العام

مسؤولون: أمريكا تسجل 704 حالات إصابة بالحصبة هذا العام فى أعلى مستوى فى 25 عاما

إسرائيل

تل أبيب

مرض الحصبة

تفشى الحصبة فى إسرائيل




لا تفوتك
الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

الحكومة تنفى 13 شائعة فى أسبوع.. تعرف عليها

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

"التموين" تعلن توفير 400 طن لحوم أضاحى لصالح وزارة الأوقاف

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة