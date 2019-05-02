video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تنقذ ناقلة نفط إيرانية فى البحر الأحمر بعد تعرضها لخلل فنى

الخميس، 02 مايو 2019 11:29 ص
السعودية تنقذ ناقلة نفط إيرانية فى البحر الأحمر بعد تعرضها لخلل فنى ناقلة نفط إيرانية
كتب محمد جمال ووكالات
إضافة تعليق

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الخميس، عن رسو ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي إثر تعرضها لخلل فني لدى إبحارها في البحر الأحمر.

 

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية "إيرنا" بيانا عن شركة النفط الوطنية اليوم الخميس، قالت فيه" ناقلة النفط الإيرانية التي رست في ميناء جدة السعودي كانت تواجه مشاكل فنية عندما كانت تسير في البحر الأحمر، والسفينة تعطل محركها واضطرت إلى اللجوء إلى أقرب ميناء وهو ميناء جدة السعودي".

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن حرس الحدود في المملكة السعودية ، أن سفينة تحمل علم إيران ويتكون طاقمها من عدد 26 بحاراً 24 من الجنسية الإيرانية و 2 من الجنسية البنجلاديشية قد تم إنقاذهم.

 

وأضافت الوكالة أن الناقلة (هابينس 1) كانت تحمل مواد نفطية عندما ساعدها خفر السواحل السعودي بعد أن تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني من الناقلة لمساعدتها.

 

ونقلت عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود قوله "إن المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني لمساعدة الناقلة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أ ش أ: البحرية الإيرانية تحبط هجوما لقراصنة على ناقلة نفط فى خليج عدن

مصرع وإصابة 34 شخصا إثر انقلاب ناقلة نفط وانفجارها فى نيجيريا

مصرع شخص إثر اندلاع النيران فى ناقلة نفط قرب هونج كونج

اشتعال حريق فى ناقلة نفط قبالة سواحل قبرص

شاهد.. غرق فرقاطة نرويجية بعد اصطدامها بناقلة نفط

ناقلة نفط إيرانية

السعودية

إيران

أخبار إيران

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو من البنوك والبريد بمناسبة شهر رمضان

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ملخص واهداف مباراة برشلونة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

465 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر إبريل

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"المالية": نجحنا فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى وانتهى زمن شباك الصراف

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

"الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل واقعة تسلق شاب للهرم الأكبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة