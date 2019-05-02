السعودية تنقذ ناقلة نفط إيرانية فى البحر الأحمر بعد تعرضها لخلل فنى

كتب محمد جمال ووكالات

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الخميس، عن رسو ناقلة نفط إيرانية في ميناء جدة السعودي إثر تعرضها لخلل فني لدى إبحارها في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية "إيرنا" بيانا عن شركة النفط الوطنية اليوم الخميس، قالت فيه" ناقلة النفط الإيرانية التي رست في ميناء جدة السعودي كانت تواجه مشاكل فنية عندما كانت تسير في البحر الأحمر، والسفينة تعطل محركها واضطرت إلى اللجوء إلى أقرب ميناء وهو ميناء جدة السعودي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن حرس الحدود في المملكة السعودية ، أن سفينة تحمل علم إيران ويتكون طاقمها من عدد 26 بحاراً 24 من الجنسية الإيرانية و 2 من الجنسية البنجلاديشية قد تم إنقاذهم.

وأضافت الوكالة أن الناقلة (هابينس 1) كانت تحمل مواد نفطية عندما ساعدها خفر السواحل السعودي بعد أن تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني من الناقلة لمساعدتها.

ونقلت عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود قوله "إن المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني لمساعدة الناقلة".