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الرئيس الفلسطينى يستقبل السفير الروسي ويطلعه على آخر المستجدات

الخميس، 02 مايو 2019 11:00 م
الرئيس الفلسطينى يستقبل السفير الروسي ويطلعه على آخر المستجدات محمود عباس
وكالات الأنباء
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استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير الروسي لدى فلسطين حيدر أغانين.

واطلع عباس السفير الروسى على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاجراءات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، والتي كان آخرها قرار اقتطاع رواتب عائلات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد الرئيس العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين وروسيا، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

 

 


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