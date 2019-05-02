الرئيس الفلسطينى يستقبل السفير الروسي ويطلعه على آخر المستجدات

واطلع عباس السفير الروسى على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاجراءات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، والتي كان آخرها قرار اقتطاع رواتب عائلات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد الرئيس العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين وروسيا، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.