video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 02 مايو 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الإسماعيلية تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان بـ44 مسجدا للاعتكاف

الخميس، 02 مايو 2019 02:01 م
أوقاف الإسماعيلية تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان بـ44 مسجدا للاعتكاف الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، برئاسة الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، عن الانتهاء من خطتها الدعوية لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أعدت المديرية المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين والمعتكفين وروادها لحضور الدروس الدينية عصراً، والملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى.

 

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع بمديرى الإدارات الفرعية على التزام الأئمة بالقيام بصلاة التراويح كل فى مسجده، والعمل على إزالة جميع المشكلات، وتكثيف القوافل والدروس اليومية، وذلك بعد صلاة العصر يوميا بجميع المساجد، وتحديد صلاة العيد المقترحة بكل إدارة حسب الشروط والتعليمات، والتأكيد على الالتزام بساحات العيد المعتمدة، والإشراف عليها مع توفير خطيب أصلى وآخر احتياطى لكل ساحة، مشيرا إلى أن جميع المساجد والزوايا تتبع الإشراف الكامل للمديرية، فضلا عن وجود قواعد وتعليمات داخلها للحفاظ على أمن وسلامة روادها ومن يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

 

وأشار "بدران" إلى أن المديرية خصصت 44 مسجداً لأداء سنة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من الشهر المبارك موزعة جغرافياً لتغطى جميع أحياء المحافظة وتم تخصيص 6 مساجد بإدارة أوقاف الإسماعيلية أكبرها مسجد أبو بكر الصديق، و10 مساجد بإدارة أوقاف القنطرة غرب أكبرها مسجد النور، و10 مساجد بإدارة أوقاف أبوصوير أكبرها مسجد نور الإسلام، 4 مساجد بإدارة أوقاف القنطرة شرق أكبرها المسجد الكبير بالقنطرة شرق، 9 مساجد بإدارة أوقاف فايد أكبرها مسجد عمر بن الخطاب، ومسجدين بإدارة أوقاف القصاصين، وثلاث مساجد بإدارة أوقاف التل الكبير


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أوقاف الإسماعيلية" تنظم 400 أمسية دينية خلال شهر شعبان

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اوقاف الاسماعيليه

استعدادات شهر رمضان بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

التعليم تنشر فيديو يوضح كيفية الوصول للإجابة الصحيحة فى امتحان أولى ثانوى

الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو غدا وطقس "الويك إند" ربيعى ممتع

الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو غدا وطقس "الويك إند" ربيعى ممتع

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

بشرة خير.. كندا ترفع مؤشر السفر إلى مصر وتخرجها من "دائرة الخطر".. حذف منطقتين من قائمة المحظورات على الكنديين.. وسفير مصر: القرارات ترجمة لحالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى عيون النواب.. عضو بلجنة الخطة: فى المتناول وبندفع أكتر بالسينما.. حسين عشماوى: دفعنا أكتر من 500 دولار فى مباريات كأس العالم.. واجتماع مرتقب للوزير بالمجلس للاستماع لرؤيته

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

صور.. المكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الحمار الوطنى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة