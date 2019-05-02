أوقاف الإسماعيلية تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان بـ44 مسجدا للاعتكاف

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، برئاسة الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، عن الانتهاء من خطتها الدعوية لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أعدت المديرية المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين والمعتكفين وروادها لحضور الدروس الدينية عصراً، والملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع بمديرى الإدارات الفرعية على التزام الأئمة بالقيام بصلاة التراويح كل فى مسجده، والعمل على إزالة جميع المشكلات، وتكثيف القوافل والدروس اليومية، وذلك بعد صلاة العصر يوميا بجميع المساجد، وتحديد صلاة العيد المقترحة بكل إدارة حسب الشروط والتعليمات، والتأكيد على الالتزام بساحات العيد المعتمدة، والإشراف عليها مع توفير خطيب أصلى وآخر احتياطى لكل ساحة، مشيرا إلى أن جميع المساجد والزوايا تتبع الإشراف الكامل للمديرية، فضلا عن وجود قواعد وتعليمات داخلها للحفاظ على أمن وسلامة روادها ومن يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

وأشار "بدران" إلى أن المديرية خصصت 44 مسجداً لأداء سنة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من الشهر المبارك موزعة جغرافياً لتغطى جميع أحياء المحافظة وتم تخصيص 6 مساجد بإدارة أوقاف الإسماعيلية أكبرها مسجد أبو بكر الصديق، و10 مساجد بإدارة أوقاف القنطرة غرب أكبرها مسجد النور، و10 مساجد بإدارة أوقاف أبوصوير أكبرها مسجد نور الإسلام، 4 مساجد بإدارة أوقاف القنطرة شرق أكبرها المسجد الكبير بالقنطرة شرق، 9 مساجد بإدارة أوقاف فايد أكبرها مسجد عمر بن الخطاب، ومسجدين بإدارة أوقاف القصاصين، وثلاث مساجد بإدارة أوقاف التل الكبير