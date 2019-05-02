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أحمد حسام عوض عضوا بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA

الخميس، 02 مايو 2019 03:34 م
أحمد حسام عوض عضوا بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA أحمد حسام عوض
تقرير خاص
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انضم أحمد حسام عوض إلى جمعية رجال الأعمال المصريين EBA لجنة الإنشاء، ممثلا عن شركة هوجر للإنشاء، والتعمير حيث يشغل عوض منصب رئيس مجلس إدارة الشركة التى شهدت مؤخرا توسعا ملحوظا فى بعد تنفيذها لعدد من المشروعات الكبيرة مع الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة، وأيضا هيئة الأبنية التعليمية والسكه الحديد ومشروع إنشاء المكتبة المركزيه بجامعة طنطا بجانب مشروعات الشركة الخاصة بالقاهرة الجديدة.

 

ذكر عوض أن الشركه تسابق الزمن في الوقت لتسليم مشروعاتها القادمة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب دراستها لعدد من المشروعات الحكومية في المرحلة المقبلة.

 

وعن انضمامه لجمعية رجال الأعمال أشار عوض أن هدف الجمعية هو توحيد جهود شركات القطاع الخاص من اجل تعزيز إنتاجها في وجود مناخ استثمار مهيأ لخدمه الاقتصاد المصرى.

 

 

 


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أحمد حسام عوض

احمد حسام عوض

جمعية رجال الأعمال المصريين

رجال الأعمال

EBA




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