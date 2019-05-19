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1.6 مليار جنيه إيرادات متوقعة لهيئة الأوقاف فى السنة المالية الجديدة

الأحد، 19 مايو 2019 01:00 م
1.6 مليار جنيه إيرادات متوقعة لهيئة الأوقاف فى السنة المالية الجديدة اجتماع لجنة الخطة و الموازنة - ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح
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قال المهندس علاء عبد العزيز، مدير عام الهيئة هيئة الأوقاف المصرية، إن إيرادات الهيئة المتوقعة بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 تبلغ نحومليار و632 مليون جنيه.

 

وأوضح عبد العزيز، أن إيرادات الهيئة خلال السنة المالية 2016/2017 بلغت نحو 1.17 مليار جنيه، وبلغت نحو مليار و217 مليون خلال السنة المالية 2017/2018، ومن المتوقع أن تصل إيرادات الهيئة بنهاية العام المالى الجارى إلى 1.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن 75% من إيرادات الهيئة تذهب لوزارة الأوقاف.

 

وفى سياق متصل أوصى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحسن استغلال أصول الهيئة بشكل أفضل، حيث أكد النائب طلعت خليل أن الأرقام المحققة لا تتناسب مع إمكانيات وأملاك الهيئة، وإن كان هناك تحسن فى الأداء فيى العامين الأخيرين.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

 


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