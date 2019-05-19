نيابة أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل 34 متهماً بـ 6 قضايا إرهاب

كتبت أمنية الموجى

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، على إخلاء سبيل 34 متهماً بتدابير احتراذية، فى اتهامهم بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

صدر قرارت إخلاء سبيل المتهمين من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حيث أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى 6 قضايا متعلقة بالإرهاب، حملت أرقام القضية رقم 553 لسنة 2018 والتى ضمت 3 متهمين، والقضية رقم 760 لسنة 2017، والتى ضمت 5 متهمين، والقضية رقم 474 لسنة 2017 والتى ضمت اثنين من المتهمين، و القضية رقم 316 لسنة 2017 والتى ضمت 7 متهمين ، و828 لسنة 2017 التى ضمت 6 متهمين، و598 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والتى ضمت 11 متهماً، ومن المقرر نظر استئناف النيابة غداً الاثنين امام إحدى الدوائر الجنائية المختصة.

ووجهت للمتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة انشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.