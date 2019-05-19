مصرع 6 أشخاص بسبب غرق عبارة فى نهر "إندوس" بباكستان

أ ش أ

أعلن مسئولون محليون فى باكستان مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء غرق العبارة التى كانوا على متنها فى نهر "إندوس" بالقرب من منطقة "ماتياري" بإقليم "السند".

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن العبارة كانت فى طريقها من منطقة "ماتيري" إلى منطقة "جامشورو" عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أنها كانت تحمل على متنها 12 شخصا.



وأضافت القناة الباكستانية أنه تم انتشال جثث الضحايا الست ويجرى البحث عن باقى الركاب الذين كانوا على متن العبارة، مشيرة إلى أن القتلى هم 4 سيدات ورجلان.