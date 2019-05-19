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مسئولان بجمعية خيرية يسرقان دفاتر لإخفاء جريمة اختلاس أموال

الأحد، 19 مايو 2019 11:52 ص
مسئولان بجمعية خيرية يسرقان دفاتر لإخفاء جريمة اختلاس أموال أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط إثنين من مرتكبى واقعة سرقة 50 دفتر إيصالات تحصيل أقساط مصروفات مدرسة بإحدى الجمعيات ببنى سويف.

 

تلقى قسم شرطة بنى سويف بلاغاً من "مدير جمعية" باكتشافه كسر باب حجرة المراقبين الماليين الحكوميين بالجمعية وسرقة 50 دفتر إيصالات "خاصة بتحصيل القسط الثانى من المصروفات الدراسية لطلاب المدرسة الابتدائية الخاصة التابعة للجمعية" وسجل قيد المصروفات الدراسية، كانت موضوعة على أحد المكاتب بتلك الحجرة، وتبين وجود كسر بباب الحجرة المشار إليها وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

 

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أمين توريدات بذات المدرسة- عامل بالجمعية - سائق "صهر الأول".

 

وأضافت التحريات إلى سابقة قيام المتهم الأول بتحصيل مصروفات دراسية من بعض تلاميذ المدرسة والاستيلاء عليها لنفسه، وحال اكتشاف مسئولى المدرسة ذلك قام بإعادة تلك المبالغ ولدى علمه بتشكيل لجنة من المراقبين الماليين الحكوميين وخشية افتضاح أمره قام بالاتفاق مع المتهمين الثانى والثالث على سرقة تلك الدفاتر.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضاف المتهم الثانى بقيامه بفتح الباب الرئيسى لمقر الجمعية بالمفاتيح عهدته وعاونه المتهم الثالث فى الاستيلاء على تلك الدفاتر، حيث قاما بكسر باب الحجرة وسرقة الدفاتر والسجل منها وتسليمهما للمتهم الأول الذى كان ينتظرهما بالسيارة خاصته بالقرب من مقر الجمعية مقابل حصول المتهم الثانى على مبلغ 5 آلاف جنيه وأرشد المتهم الأول عن الدفاتر والسجل المستولى عليهما "قام بتمزيق بعضها" كما أرشد المتهم الثانى عن مبلغ 5 آلاف جنيه.


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