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مرسوم أميرى بالموافقة على اتفاقية الربط الالكترونى بين مصر والكويت

الأحد، 19 مايو 2019 12:29 م
مرسوم أميرى بالموافقة على اتفاقية الربط الالكترونى بين مصر والكويت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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كشف مصدر مطلع، صدور مرسوم أميرى كويتي، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والكويتية، بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلدين إلكترونيا.

ونصت المذكرة على تشكيل اللجنة الفنية المصرية - الكويتية المشتركة، وتضم 3 من المختصين فى مجالات نظم المعلومات، والتشغيل الخارجي، والعلاقات الخارجية، ومن مهامها التشاور حول المتغيرات التى قد تطرأ على بنود البرنامج، لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو إضافة أو حذف أى بنود فيه، وتذليل العقبات والمصاعب التى تواجه عملية التنفيذ.

وستقوم وزارة القوى العاملة فى مصر، بموجب مذكرة التفاهم، بتوفير العمالة القادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة، والتى لديها الخبرة المناسبة، مع فرصة العمل المعروضة من صاحب العمل، وطبقا للاختبارات التى تتم.

كما تنص المذكرة على تزويد منافذ الخروج التابعة لكل طرف، بأسماء العاملين الذين سيعبرون الحدود إلى الطرف الآخر.

كان نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية سلطان الشعلاني، قد صرح الشهر الماضي، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت ومصر، لإتمام الربط الإلكترونى لاستقدام العمالة المصرية، تنتظر عرضها على مجلس الوزراء الكويتى لاعتمادها، مشيرا إلى أنه بمجرد اعتمادها، ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، ويتم البدء فعلياً فى تطبيق الربط الإلكترونى بين أنظمة البلدين.

يشار إلى أن منظومة الربط الالكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية، ستضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، وتحد من العمالة الهامشية، لصالح استقدام عمالة مصرية يحتاجها سوق العمل الكويتى.

 


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