video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتابع سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019

الأحد، 19 مايو 2019 11:47 ص
محافظ دمياط تتابع سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019 الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018/2019، والتى إنطلقت أمس السبت، حيث يؤدى 11264 طالب وطالبة الامتحانات فى 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.
 
و أكدت محافظ دمياط، على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتشديد على الانضباط داخل اللجان والتصدى لمحاولات الغش.
 
كما أطمأنت الدكتورة منال عوض، على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين .
 
ووجهت المحافظ، جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق الكامل لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والاجابة، و رفع درجة الاستعداد تحسباً لمواجهة أى ظروف طارئة قد تحدث، وكذلك الأهتمام بأعمال النظافة فى محيط المدارس.
 
ومن جانبه، أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بالادارات التعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية أولاً بأول وتذليل كافة العقبات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر: تفعيل أكواد امتحان أولى ثانوى الإلكترونى ولا توجد مشكلة فى السيستم

طلاب أولى ثانوى يجيبون عن 35 سؤالا فى امتحان العربى "open book"

لخلل فنى بالمنصة.. مدارس القليوبية تشهد امتحانا ورقيا للصف الأول الثانوى

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان العربى ورقيًا على نظام البوكليت

دمياط

اخبار دمياط

امتحانات

امتحانات الدبلومات الفنيه

اخبار التربية والتعليم

الدبلومات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة