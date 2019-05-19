محافظ دمياط تتابع سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018/2019، والتى إنطلقت أمس السبت، حيث يؤدى 11264 طالب وطالبة الامتحانات فى 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.

و أكدت محافظ دمياط، على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتشديد على الانضباط داخل اللجان والتصدى لمحاولات الغش.

كما أطمأنت الدكتورة منال عوض، على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين .

ووجهت المحافظ، جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق الكامل لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والاجابة، و رفع درجة الاستعداد تحسباً لمواجهة أى ظروف طارئة قد تحدث، وكذلك الأهتمام بأعمال النظافة فى محيط المدارس.

ومن جانبه، أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بالادارات التعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية أولاً بأول وتذليل كافة العقبات.