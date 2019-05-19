محافظ الجيزة يوجه بانتظام التيار الكهربائى بالمدارس خلال امتحانات أولى ثانوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ممثلى قطاعات الكهرباء بالمحافظة بانتظام التيار الكهربائى بكل المدارس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول اختبارات الصف الأول الثانوى واعتمادها على الأجهزة التكنولوجية .

مؤكداً أن أى انقطاعات باى مدرسة ستضر بالعملية الامتحانية موجها مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالتنسيق الدورى على مدار اليوم للتأكد من انتظام التيار الكهربائى دون أى انقطاعات.

وأشار راشد إلى أن ن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة المعوقات لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة التى يتم تطبيقها.

كما أكد محافظ الجيزة، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة على تواصل دائم مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات بالشكل الجيد دون أى معوقات وسرعة التدخل لحل أى مشكلات والتعامل الفورى معها .

وأكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات الصف الأول الثانوى، مشيراً إلى أنه تم مراجعة الأجهزة والوصلات وكافة المستلزمات المستخدمة فى المنظومة الإلكترونية للامتحانات .

يذكر أن الامتحانات ستبدء يوم اليوم 19 مايو وتستمر حتى يوم 30 مايو، وسوف يقوم محافظ الجيزة بتفقد عدد من المدارس لمتابعة انتظام سير الامتحانات.