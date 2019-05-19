محافظو الشرقية و المنوفية والفيوم يتفقدون لجان امتحانات الصف الأول الثانوى



حرص عدد من المحافظين اليوم الأحد على تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018 / 2019 للتأكد من سير عملية الامتحانات وانتظام اللجان.

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018 / 2019 بمدارس الشهيد أحمد وحيد التجريبية للغات بنين – الزقازيق الثانوية بنين " مدينة الزقازيق للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء المناسبة لأداء امتحان الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى بسهولة ويسر، كما قام المحافظ بتفقد لجان امتحان طلبة الخدمات والتحرير و المنازل للصف الأول الثانوى.

أجرى المحافظ حواراً هادئاً مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى اثناء ادائهم الامتحانات، وأكد أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة، موضحا أن الامتحانات تسير فى أجواء هادئة وبدون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسى مشدداً على التصدى بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات .

كما تفقد المحافظ كنترول الشهادة الإعدادية للاطمئنان على عملية التصحيح ورصد الدرجات وللتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين فى أعمال التصحيح للانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة، وذلك فى إطار متابعته المستمرة لأعمال تصحيح أوراق إجابات أسئلة مواد الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء تتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوى

كما تفقدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم سير امتحانات الصف الأول الثانوى،والتى تمت ورقيا فى مدارس المحافظة.

وقالت مرتجى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها قامت على رأس وفد من قيادات مديرية التربية والتعليم بمتابعة ميدانية لسير الامتحانات فى مدارس العريش،واطمأنت على سيرها ورقيا فى المدارس التى كان مقررا ان تجرى فيها اليكترونى، مؤكدة أن مدارس شمال سيناء، انتهت فيها الامتحانات لليوم الأول بشكل طبيعى، وستتواصل تباعا .

محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الصف الاول الثانوى العام بادارة شبين الكوم التعليمية

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية يرافقه مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم الفنى بالمنوفية اول يوم لعقد امتحانات الصف الاول للثانوى العام فى مادة اللغة العربية بمدارس ادارة شبين الكوم التعليمية.

حيث تفقد مدرسة الشهيد ياسر فريج الثانوية، مدرسة الثانوية الجديدة بنات،ومدرسة الشهيد النقيب احمد عبد الرحيم السرسى الثانوية ،ومدرسة الثانوية القديمة بنات ،وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات والتأكيد على توفير الامن والهدوء لجميع الطلاب وتزليل أى عقبات تعوق سير أعمال الامتحانات وذلك من خلال الاتصال المباشر بغرفة العمليات بالمديرية

محافظ الفيوم يتفقد سير امتحانات الصف الأول الثانوى

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتفقد سير امتحانات الصف الأول الثانوى بعدد من المدارس، فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه أداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر.

حيث قام محافظ الفيوم بتفقد سير الامتحانات بلجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ولجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، وذلك بحضور محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم، واطمأن المحافظ على انضباط لجان ألامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة ألكافية حيث أدى الطلاب الامتحان ورقياً خلال الفترة الصباحية وسيتم متابعة أداء الامتحان لباقى الطلاب ظهراً بصورة إلكترونية.

لافتاً إلى أن الطلاب قد أدوا الامتحان اليوم خلال الفترة الصباحية بصورة ورقية بسبب عطل فنى، وسينتظم جميع الطلاب فى أداء الامتحانات إليكترونياً بمختلف المدارس بدءاً من الغد.

كما التقى المحافظ، عدداً من أولياء الأمور خارج اللجان وناقشهم فى عدد من الموضوعات المتعلقة بالنظام التعليمى الجديد، وطمأنهم بشأن أداء أبناءهم الامتحانات بالصورة الإليكترونية أو الورقية.