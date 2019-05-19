video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مباحث كفر الشيخ تعيد طفل تائه من قرية بالقليوبية

الأحد، 19 مايو 2019 05:47 م
مباحث كفر الشيخ تعيد طفل تائه من قرية بالقليوبية الطفل بعد اعادته
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
تمكنت مباحث مركز بيلا التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، من إعادة طفل تائه لأسرته، عقب عثور أحد المواطنين عليه بقرية الكراكات التابعة دائرة المركز، وتحرر المحضر اللازم.
 
تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بيلا، بعثور أحد المواطنين على طفل بأحد شوارع قرية الكراكات دائرة مركز بيلا.
 
وجه مدير البحث الجنائى، بتوجيه سبل الرعاية للطفل داخل ديوان مركز شرطة بيلا وسرعة التوصل لأهليته لإعادته، وقدم الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، الأغذية للطفل.
 
وأسفرت الجهود عقب نشر صورة الطفل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعرف أسرته عليه، وباستدعاء والده  "أحمد سعيد فتوح عفيفي" 37 سنة،سائق، ومقيم بقرية نوى دائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية، قرر أن نجله "سعيد" 7 سنوات،خرج من المنزل للهو واستقلال القطارات المارة من أمام القرية، ولم يعد حتى تم ابلاغه بالعثور عليه بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مضيفًا أنه كان يقوم بالبحث عنه منذ أول أمس.
 
وتم تسليم الطفل لوالده بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته،وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
ومن جانبه وجه المواطن الشكر إلى مديرا أمن كفر الشيخ والبحث الجنائى وضباط مباحث مركز بيلا، على توفير كافة سبل الرعاية اللازمة وتقديم الأغذية لنجله المفقود طوال فترة غيابه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على ربة منزل لشروعها فى خطف طفلة بالخانكة

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة خطف شاب وطلب فدية فى مدينة نصر

خطف

طفل تائه

القليوبيه

كفر الشيخ

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة