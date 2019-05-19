مباحث كفر الشيخ تعيد طفل تائه من قرية بالقليوبية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز بيلا التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، من إعادة طفل تائه لأسرته، عقب عثور أحد المواطنين عليه بقرية الكراكات التابعة دائرة المركز، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بيلا، بعثور أحد المواطنين على طفل بأحد شوارع قرية الكراكات دائرة مركز بيلا.

وجه مدير البحث الجنائى، بتوجيه سبل الرعاية للطفل داخل ديوان مركز شرطة بيلا وسرعة التوصل لأهليته لإعادته، وقدم الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، الأغذية للطفل.

وأسفرت الجهود عقب نشر صورة الطفل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعرف أسرته عليه، وباستدعاء والده "أحمد سعيد فتوح عفيفي" 37 سنة،سائق، ومقيم بقرية نوى دائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية، قرر أن نجله "سعيد" 7 سنوات،خرج من المنزل للهو واستقلال القطارات المارة من أمام القرية، ولم يعد حتى تم ابلاغه بالعثور عليه بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مضيفًا أنه كان يقوم بالبحث عنه منذ أول أمس.

وتم تسليم الطفل لوالده بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته،وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانبه وجه المواطن الشكر إلى مديرا أمن كفر الشيخ والبحث الجنائى وضباط مباحث مركز بيلا، على توفير كافة سبل الرعاية اللازمة وتقديم الأغذية لنجله المفقود طوال فترة غيابه.