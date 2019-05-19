مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

كتبت أسماء شلبى

أقام مواطن دعوى اتهم فيها زوجته بالنشوز لتعديها عليه وإهانتها له ومساومته وابتزازه لإجباره على قبول أفعالها المنافية للآداب.

وقدم "ناصر.ن.ت" فى دعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة، صورا من محادثات إباحية أجرتها زوجته مع زملائها.

وأوضح المدعى أن زوجته هددته بشيكات وقائمة المنقولات والمؤخر البالغ 500 ألف جنيه عندما هددها بالطلاق.

وأثناء جلسات تسوية المنازعات التى يطالب فيها بإثبات نشوزها وحرمانها من حقوقها الشرعية أوضح"ناصر": "زوجتى تحرشت بزميلها وعندما تصديت لها بعد اكتشافى الواقعة صرحت بأنها لم تخطئ واحتدت وتعدت على بالضرب ".

وأضاف: "وقعت فى حب زوجة مصابة بداء الطمع تلعب بالبيضة والحجر، ليست لديها أخلاق وقد تبيع والدها إذا وقف أمام مصلحتها، وهذا ما اكتشفته بعد شهرين من الزواج".

واستطرد:" زوجتى سبق لها الطلاق وعند زواجنا صارحتنى أن السبب وراء خلافاتها الزوجية السابقة هى تعدى مطلقها عليها بالضرب ولكن بعد زواجنا اكتشفت العكس وعلمت بمعاناته وأنها داومت على تعنيفه، ولعنت حظى التعيس بعد أن أصبحت مقيم فى المحاكم وأقسام الشرطة لأتخلص منها".

وتابع: "حطمت العادات والتقاليد لدرجة دفعتها للتواصل مع زملائها بطريقة مخلة والتصرف بشكل لا يتحمله رجل شرقى معلنة أنها ستقدم على فعل أى شىء من أجل المال ".