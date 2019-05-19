video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

الأحد، 19 مايو 2019 01:00 ص
مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة" محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقام مواطن دعوى اتهم فيها زوجته بالنشوز لتعديها عليه وإهانتها له ومساومته وابتزازه لإجباره على قبول أفعالها المنافية للآداب.

وقدم "ناصر.ن.ت" فى دعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة، صورا من محادثات إباحية أجرتها زوجته مع زملائها.

وأوضح المدعى أن زوجته هددته بشيكات وقائمة المنقولات والمؤخر البالغ 500 ألف جنيه عندما هددها بالطلاق.

وأثناء جلسات تسوية المنازعات التى يطالب فيها بإثبات نشوزها وحرمانها من حقوقها الشرعية أوضح"ناصر": "زوجتى تحرشت بزميلها وعندما تصديت لها بعد اكتشافى الواقعة صرحت بأنها لم تخطئ واحتدت وتعدت على بالضرب ".

وأضاف: "وقعت فى حب زوجة مصابة بداء الطمع تلعب بالبيضة والحجر، ليست لديها أخلاق وقد تبيع والدها إذا وقف أمام مصلحتها، وهذا ما اكتشفته بعد شهرين من الزواج".

واستطرد:" زوجتى سبق لها الطلاق وعند زواجنا صارحتنى أن السبب وراء خلافاتها الزوجية السابقة هى تعدى مطلقها عليها بالضرب ولكن بعد زواجنا اكتشفت العكس وعلمت بمعاناته وأنها داومت على تعنيفه، ولعنت حظى التعيس بعد أن أصبحت مقيم فى المحاكم وأقسام الشرطة لأتخلص منها".

وتابع: "حطمت العادات والتقاليد لدرجة دفعتها للتواصل مع زملائها بطريقة مخلة والتصرف بشكل لا يتحمله رجل شرقى معلنة أنها ستقدم على فعل أى شىء من أجل المال ".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزواج غياب فى دفتر الحياة الزوجية.. 70% من الخلافات الأسرية وفق دعاوى قضائية بمحاكم الأسرة سببها غياب الشريك وانعدام الحوار والروتين الزوجى.. زوجات يؤكدن: علاقتنا الخاصة تلاشت بسبب انشغال الأزواج وأنانيتهم

زوجة لمحكمة الأسرة: بعد 14 سنة زوجى طالب بنفى نسب طفلتى

محاكم الأسرة ملجأ الزوجات المعذبات للبحث عن حقوقهن الضائعة.. حنان: حماتى لاحقتنى باتهامات أخلاقية وحاولت قتلى.. نهى: 15 سنة مستحملة تعدد علاقات زوجى النسائية وخطف بنتى.. جميلة: يعانى من عقدة النقص بسبب مكانتى

محكمة الأسرة تقبل استئناف زينة على زيادة نفقة طفليها لـ30 ألف جنيه

محكه الاسره

الاتهامات الكيديه

عنف ضد الازواج

خيانه زوجيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة