لجان مرورية بمجاز اللحوم تأكيدا لتطبيق الإجراءات طوال أيام رمضان

كتب عز النوبى

واصلت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تكثيف لجانها المرورية على مجازر اللحوم طوال أيام شهر رمضان، تأكيدا على تطبيق الإجراءات والرقابة البيطرية على المجازر على كافة أنحاء الجمهورية.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن المجازر تواصل تنفيذ الإجراءات وإلغاء الراحات والإجازات للأطباء البيطريين بالمجازر وتدعيمهم بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات طوال أيام رمضان .

وأضاف التقرير، أن هناك لجان بيطرية مرورية على المحازر للتأكد من توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، والتنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر .

كما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.