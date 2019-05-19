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كيف تخرج زكاة الفطر؟.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 19 مايو 2019 04:00 ص
كيف تخرج زكاة الفطر؟.. تعرف على التفاصيل تبرعات أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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تم التنبيه على جميع مساجد مصر بما جاء فى فتوى تحديد زكاة الفطر لهذا العام، لتوحيد خطاب المساجد حيث يجب إخراجها لكافة المسلمين بشروط، وفى خطوات، كالتالى..
 
1 - تحددت قيمة الزكاة 13 جنيها للفرد.
2 - يتم إخراجها على من بلغ شهر رمضان حتى لو كان طفلا رضيعا.
3 - تتلاقاها مساجد مصر إما فى صناديق النذور والتبرعات أو فى 3 حسابات بنكية.
4 - بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف.
5 -  بنك الزكاة والصدقات المصرى يتلاقاها نقدا أو عبر حسابه.
6 - تم تحديد القيمة أخذا برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب.
7 - توحيد الرأى سببه عدم استغلال الجماعات المساجد فى جمع الزكاة المبالغ فيها.
8 - إخراجها بقيمة مالية سببه التيسير على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
 
 

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شهر رمضان

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مساجد مصر

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