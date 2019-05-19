كيف تخرج زكاة الفطر؟.. تعرف على التفاصيل

كتب - إسماعيل رفعت

تم التنبيه على جميع مساجد مصر بما جاء فى فتوى تحديد زكاة الفطر لهذا العام، لتوحيد خطاب المساجد حيث يجب إخراجها لكافة المسلمين بشروط، وفى خطوات، كالتالى..

1 - تحددت قيمة الزكاة 13 جنيها للفرد.

2 - يتم إخراجها على من بلغ شهر رمضان حتى لو كان طفلا رضيعا.

3 - تتلاقاها مساجد مصر إما فى صناديق النذور والتبرعات أو فى 3 حسابات بنكية.

4 - بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف.

5 - بنك الزكاة والصدقات المصرى يتلاقاها نقدا أو عبر حسابه.

6 - تم تحديد القيمة أخذا برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب.

7 - توحيد الرأى سببه عدم استغلال الجماعات المساجد فى جمع الزكاة المبالغ فيها.

8 - إخراجها بقيمة مالية سببه التيسير على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم.