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فيديو جراف.. تعرف على أهداف دعوة الملك سلمان لعقد قمتين بمكة المكرمة

الأحد، 19 مايو 2019 01:00 م
فيديو جراف.. تعرف على أهداف دعوة الملك سلمان لعقد قمتين بمكة المكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب محمد عبد العظيم
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عرضت قناة "الإخبارية السعودية"، فيديو جراف عن دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو المقبل الموافق 25 من شهر رمضان، على خلفية الاعتداءات على محطتى ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

وتهدف دعوة الملك سلمان إلى عقد قمتين بمكة المكرمة إلى مناقشة وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وبحث تداعيات الهجوم على ناقلتى النفط فى الإمارات ومحطتى ضخ نفطية بالمملكة، بالإضافة إلى بحث التداعيات الخطيرة على الأمن الإقليمى والدولى وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

 

وكان السفير السعودى بالقاهرة نقل إلى الرئيس السيسى تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وسلمه الدعوة الموجهة من الملك للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.


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