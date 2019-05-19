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ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 117545 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 19 مايو 2019 12:01 ص
ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 117545 جنيها فى حملة أمنية بالغربية حبس
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4071 هاربين من أحكام، منهم 8 جنايات و1251 حكم جزئى، و131 حكم مستأنف، و2638 حكم فى غرامات، و41 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 117 ألف و545 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع فى مخبز بمنطقة المعرض دائرة قسم ثان طنطا، بسبب ماس كهربى دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق فى مخبز بمنطقة المعرض، وتم الدفع بسيارة مطافى، وتم إخماد الحريق دون حدوث إصابات، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربى، وتحرر محضر بالواقعة.


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