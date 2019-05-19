صور.. محافظة جنوب سيناء تنظم مائدة إفطار لعمال نظافة بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شارك عدد كبير من عمال نظافة مدينة شرم الشيخ من كافة القطاعات مساء اليوم فى مائدة الافطار السنوية التى يقيمها اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والتى يحرص على حضورها كل عام .



وأناب المحافظ عنه فى الحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمى مفوض المحافظ للإعلام، نظرا لارتباطه بأحد الاجتماعات فى القاهرة .

وفى كلمتة التى ألقاها عنه رئيس المدينة، أشاد المحافظ بجهود عامل النظافة، وسمو مكانته لدى كافة المسئولين، والذى لولا جهوده وعرقه واجتهادة ما وصلت مدينة السلام إلى هذا المستوى العالمى من النظافة والجمال















