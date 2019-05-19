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صور.. تعرف على 24 بروتوكول تعاون نفذتها محافظة الوادى الجديد خلال عامين

الأحد، 19 مايو 2019 02:42 م
صور.. تعرف على 24 بروتوكول تعاون نفذتها محافظة الوادى الجديد خلال عامين بروتوكول التعاون مع محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن إنتهاء محافظة الوادى الجديد من تنفيذ 24 بروتوكول تعاون مع عدد من الجهات التنفيذية والوزارات والبنوك ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات تنموية وذلك على مدار عامين .

قال الزملوط أن بروتوكولات التعاون تمثلت فى عقد بروتوكول تعاون مع بنك مصر لإنشاء القرية النموذجية بتكلفة 35 مليون جنيه وبروتوكول تعاون مع جائزة خليفة للتمور لتطوير مجمع التمور بتكلفة 20 مليون جنيه وبروتوكول تعاون للرفع المساحى لإراضى واضعى اليد مع المساحة العسكرية وبروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مشروع زراعي صناعى على مساحة 20 ألف فدان وبروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى لإقامة مشروع زراعى صناعى على مساحة 3 ألاف فدان .

وأضاف المحافظ، أنه تم أيضا عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى بقيمة 25 مليون جنيه لإنشاء مركز متكامل لذوى الإعاقة وبروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإعداد قاعدة بيانات حديثة للموارد الطبيعية والمائية وبروتوكول تعاون مع منظمة التعاون الدولى بين الجنوب والجنوب لتنمية اقتصاد الواحات وبناء القدرات وحماية البيئة وبروتوكول مع رئيس المؤسسة العربية الإفريقية بشأن علاج الأمراض الجلدية والصدفية.

وأكد المحافظ أن البروتوكولات تضمنت أيضاً مذكرة تفاهم مع البنك الأهلى ومؤسسة مصر الخير لإنشاء القرى النموذجية وبروتوكول آخر مع نفس الجهتين لتطوير 15 قرية بالمحافظة وبروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن التصرف فى الأراضى المملوكة للهيئة وبروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم المحافظة فى 5 وحدات للعلاج عن بعد وبروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وبروتوكول تعاون مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بشان بيع 319 وحدة سكنيه بالمشروع، وبروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مبادرة مكسبك من نخلتك، وبروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران بشأن توفير طائرة نقل ركاب لإهالى المحافظة وبروتوكول تعاون مع البنك الزراعى ومصر الخير لإنشاء ظهير زراعى بالمحافظة، وبروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لتيسير إجراءات الاستثمار بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن البروتوكولات تضمنت أيضا لإقامة أول نموذج للمعمورة الفاضلة وبروتوكول تعاون مع البنك الزراعى والشركة المصرية للتنمية الزراعية لتنفيذ مشروعات تنموية على مساحة 5 ألاف فدان وبروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للرفع المساحى لواضعى اليد وبروتوكول تعاون مع شركة انارة الطاقة والاستثمار الصناعى لتنفيذ مشروع للطاقة المتجددة.

 


برتوكولات التعاون بالوادى الجديد (1)

برتوكولات التعاون بالوادى الجديد

 

برتوكولات التعاون بالوادى الجديد (2)
برتوكولات التعاون بالوادى الجديد 

 

برتوكولات التعاون بالوادى الجديد (3)
برتوكولات التعاون بالوادى الجديد

 

برتوكولات التعاون بالوادى الجديد (4)
برتوكولات التعاون بالوادى الجديد

 


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