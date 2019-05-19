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الأحد، 19 مايو 2019 02:12 م
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سعر اليورو اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة الأوروبية ترتفع طفيفا أمام الجنيه

الأحد، 19 مايو 2019 02:03 م
سعر اليورو اليوم الأحد 19-5-2019 والعملة الأوروبية ترتفع طفيفا أمام الجنيه اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر اليورو الأوروبى، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع السابق يوم الخميس الماضى، ليبلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 18.94 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر.

 

 

وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.93 جنيه للشراء

19.09 جنيه للبيع 

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.94 جنيه للشراء

19.10 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.94 جنيه للشراء

19.10 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.97 جنيه للشراء

19.28 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.93 جنيه للشراء

19.09 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.98 جنيه للشراء

19.10 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.93 جنيه للشراء

19.11 جنيه للبيع

 

 

 


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