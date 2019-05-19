دبلوماسى إيرانى يحذر: أى حرب ستأكل الأخضر واليابس

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حذر الدبلوماسى الإيرانى وسفيرها لدى الكويت، محمد إيراني، إن أي حرب فى المنطقة ستأكل الأخضر واليابس، مشدداً فى الوقت نفسه على أن طهران أعلنت على لسان كبار مسئوليها، أنها لا تريد الحرب، وذلك على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إيراني، في تصريح لـصحيفة الرأي الكويتية: "علينا أن نكون جاهزين للمستقبل على الرغم من عدم وجود شىء جدي حتى الآن، لكن هناك بعض الأطراف التي تريد للحرب أن تشتعل في المنطقة مثل (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو و(مستشار الأمن القومي الأمريكي) جون بولتون، كونهم يسعون لتخريب المنطقة" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "الاستفزاز لا يساعد أحداً بل سيكون من مصلحة هذه الأطراف المعروفة لدى الجميع"، لافتاً إلى أن "إيران تسعى لتهدئة الأمور واستقرارها كون أي حرب ستحدث لا قدر الله فإنها ستأكل الأخضر واليابس، وهذا ليس في مصلحة أحد، فجميع الأطراف تسعى لاستقرار وأمن شعوبها".

وزعم السفير الإيرانى أن الأوضاع في إيران ليست بهذه الخطورة ولم يتوقف تصدير نفطنا، لأن لنا حدوداً كبيرة مع دول العالم، ومازال تصديرنا لأصدقائنا مستمرا، مشدداً على أن «إيران بلد كبير ذو إمكانيات عظيمة وشعبه معتاد على الحصار منذ 40 عاماً، وإذا سافر أحد لإيران هذه الأيام فإنه سيرى بعينيه عدم وجود أي تأثير أو قلق لدى معظم الشعب الإيراني».