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خالد نصير: ما يحققه اقتصاد مصر طفرة غير مسبوقة.. والاستثمار والعمل أسس للنمو

الأحد، 19 مايو 2019 09:04 م
خالد نصير: ما يحققه اقتصاد مصر طفرة غير مسبوقة.. والاستثمار والعمل أسس للنمو المهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA
كتب – أحمد يعقوب
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قال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، اليوم الأحد، إن مصر تحتاج خلال الفترة القادمة، إلى التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رؤوس الأموال فى قطاعات وشرايين الاقتصاد، بما يحقق المزيد من فرص العمل للشباب ورفع معدل النمو الاقتصادى، للبناء على ما تحقق من طفرة غير مسبوقة فى الأداء الاقتصادى خلال 3 سنوات، ونجاحات لافتة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ومستوى غير مسبوق من أرصدة الاحتياطى الأجنبى بـ44.2 مليار دولار، ومعدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بـ5.5%، واستقرار مالى ونقدى، وتشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمار، والأمن والأمان الذى تشهده مصر.
 
وأضاف المهندس خالد نصير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال حفل الإفطار الرمضانى، الذى نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال  BEBA، أن العلاقات المصرية البريطانية واعدة وتنمو بشكل ملحوظ، وتشتهد تطورًا وفرصًا هامة للتعاون فى مجالات هامة مثل القطاع الصحى والتعليم، فى ظل اهتمام القيادة السياسية فى مصر بتلك القطاعات ودعم قدرات وطاقات الانسان المصرى، لافتًا إلى أهمية تنظيم لقاءات عمل دورية من قبل الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بين مجتمعى الأعمال المصرى والبريطانى، بما يسهم فى عرض الفرص الاستثمارية المشتركة وزيادة التعاون التجارى والاقتصادى.
 
وحضر حفل الإفطار، السفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحشد من كبار قادة الأعمال والاقتصاد فى مصر.
 
 

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أخبار الاقتصاد

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خالد نصير

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