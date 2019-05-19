تعرف على منظومة أس – 500 × 5 نقاط

كتبت جينا وليم

تطورت عملية تصنيع أنظمة الدفاع الجوى فى روسيا إلى مستوى جديد، وذلك بعد تصميم منظومة "أس – 500 " (بروميتي) للصواريخ المضادة للجو والفضاء.

1 - منظومة "أس – 500 " تقترن فيها وظائف نظامين (الصواريخ المضادة للجو والصواريخ المضادة للفضاء).

2 - تقضى المنظومة بمكافحة الطائرات (الأهداف الإيروديناميكية) والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فى آن واحد.

3 – من المواصفات المميزة للمنظومة أنها قادرة على اكتشاف وتدمير حتى 10 أهداف باليستية (صواريخ عابرة للقارات) محلقة بسرعة حتى 7 كيلومترات فى الثانية، فى آن واحد.

4 – يبلغ طول الصاروخ 9 أمتار ويبلغ مداها 500 كلم.

5 - تتفوق حسب مواصفاتها على منظومة "أس – 400" الروسية التى تتزود بها حاليا وحدات الدفاع الجوي الروسية، وكذلك على مثيلتها الأمريكية "باتريوت باك – 3" ( Patriot Advanced Capability - 3 ).