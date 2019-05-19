video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعرف على منظومة أس – 500 × 5 نقاط

الأحد، 19 مايو 2019 01:17 م
تعرف على منظومة أس – 500 × 5 نقاط منظومة أس – 500
كتبت جينا وليم
إضافة تعليق

تطورت عملية تصنيع أنظمة الدفاع الجوى فى روسيا إلى مستوى جديد، وذلك بعد تصميم منظومة "أس – 500 " (بروميتي) للصواريخ المضادة للجو والفضاء.

 

1 - منظومة "أس – 500 " تقترن فيها وظائف نظامين (الصواريخ المضادة للجو والصواريخ المضادة للفضاء).

2 - تقضى المنظومة بمكافحة الطائرات (الأهداف الإيروديناميكية) والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فى آن واحد.

3 – من المواصفات المميزة للمنظومة أنها قادرة على اكتشاف وتدمير حتى 10 أهداف باليستية (صواريخ عابرة للقارات) محلقة بسرعة حتى 7 كيلومترات فى الثانية، فى آن واحد.

4 – يبلغ طول الصاروخ 9 أمتار ويبلغ مداها 500 كلم.

5 - تتفوق حسب مواصفاتها على منظومة "أس – 400" الروسية التى تتزود بها حاليا وحدات الدفاع الجوي الروسية، وكذلك على مثيلتها الأمريكية "باتريوت باك – 3" ( Patriot Advanced Capability - 3 ).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يؤكد على ضرورة الإسراع فى عملية تطوير منظومة صواريخ "إس 500"

بالفيديو.. روسيا تعلن عن القوة الساحقة لصواريخ "إس – 500"

مؤشرات النزاع الأمريكى - الإيرانى تنخفض.. إيران لا تريد الحرب ووزير خارجيتها يؤكد: لا أحد يتوهم بمواجهتنا.. مندوبها بالأمم المتحدة ينفى تركيب صواريخ باليستية بالخليج.. ويتهم الأمريكيين بعمل على تأجيج الأوضاع

لماذا تتخوف أمريكا من منظومة صواريخ "إس 400 الروسية"؟ تعرف على التفاصيل..

منظومة اس 500

روسيا

صواريخ

صواريخ باليستية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة