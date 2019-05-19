تضامن المنوفية تصرف 205 ألف جنيه لـ 479 حالة من أصحاب الأمراض المستعصية

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت أمانى النادرى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية أنه تم صرف مبلغ 205 ألف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمنوفية ل 479 حالة من أصحاب الأمراض المستعصية والمزمنة وأسرهم والمنطبق عليهم استحقاق المساعدة وذلك حتى 15 إبريل 2019 .

حيث تم صرف مبلغ 132300 جنيه مساعدات دفعة واحدة ل 284 حالة ، كما تم صرف 72700 جنيه مساعدات شهرية ل 195 حالة ، يأتى ذلك وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وذلك تحت رعاية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بشأن تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة فى حماية ورعاية وتنمية أصحاب الامراض المستعصية والمزمنة وأسرهم بالمستشفيات العامة والمنطبق عليهم استحقاق المساعدة نظرا لتدنى الوضع الاقتصادى لتلك الأسر والظروف الصحية لرب الأسرة أو أحد أفرادها .

ومن جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، على حرص جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على خدمة المواطن وحفظ حقوقه وتخفيف العبء عنه ، مشيرا الى أن تلبية احتياجات المواطن هو هدف المحافظة الأول وذلك فى إطار اللوائح والقوانين.