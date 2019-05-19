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ترامب عن نائب طالب بإقالته: "أماش" بوزن الريشة أمامى ويستخدم حيل المعارضة

الأحد، 19 مايو 2019 10:27 م
ترامب عن نائب طالب بإقالته: "أماش" بوزن الريشة أمامى ويستخدم حيل المعارضة ترامب
كتب : أحمد علوى
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وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأحد النائب الجمهورى الذى طالب بإقالته بأنه من "وزن الريشة".

ورد ترامب على النائب جاستن أماش اليوم الأحد فى تغريدة على تويتر جاء فيها "لم أكن يوما من المعجبين بجاستن أماش وزن الريشة الذى يقف فى وجهى وفى وجه بعض أفكارنا الكبيرة وسياساتنا الجمهورية، فقط سعيا للكلام عن نفسه وافتعال جدالات".

وتابع ترامب: "جاستن ليس سوى خاسر يلعب للأسف بورقة معارضينا".

كان نائب ميشيجان المنحدر من أصل فلسطينى جاستن أماش، اعتبر السبت أن ترامب تصرف بما يمكن اعتباره "عرقلة لسير العدالة"، مضيفا "مما لا شك فيه أنه كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلة لأى شخص لا يكون الرئيس الأمريكى".

وتابع: "بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط فى أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفى الحد الأدنى (للسلوكيات التى تستوجب) الإقالة".


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