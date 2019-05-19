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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات

الأحد، 19 مايو 2019 02:18 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا عدد 0.89 نقطة ليصل إلى مستوى 1398.69 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 238.1 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 8.41%، بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 8.26%، شركة ناس بنسبة 6.38%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.91%، بضغوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.97%، سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.


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