تحرير 629 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 629 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 308مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و13 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و15مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و38 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 7 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 11 مخالفة بيئة و 67 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 10 مخالفات خط السير و9 مخالفات لعدم تشميع الحمولة و9 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 5 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 17 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 12مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و7 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و9 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3 سيارات متروكة و16 مخالفة إزالة فاميه وتحرير12 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و15 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير18 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.