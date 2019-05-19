انتهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائى مع قبرص يوليو المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكد مسئول بالحكومة، أن الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص لتصدير الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجا وات سيتم الانتهاء منهاء فى يوليو المقبل، موكداً أنه سيتم البدء فى التنفيذ عقب الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع.

وأوضح المسئول لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشغيل مشروع الربط مع قبرص على مرحلتين بقدرة ألف ميجا وات لكل مرحلة وسيكون عبارة عن خط مرور يسمح لأى دولة أخرى أن تستخدمه بعد أن يتم سداد رسوم مرور الطاقة لمصر.

وأشار المسئول، إلى أن سعر الكيلو وات ساعة سيكون أضعاف تكلفة سعر الكيلو وات ساعة فى مصر، لافتا إلى أن سعر البيع سيكون على 3 مستويات الأول فى أوقات أدنى حمل والحمل المتوسط و الثالث سيكون بأعلى سعر وهو وقت ذروة حسب طبيعة كل دولة.

الجدير بالذكر أن الشريك القبرصى سلم لوزارة الكهرباء الدراسات الخاصة بالنواحى الفنية و تم مراجعتها، موكداً أنه جارى حالياً إعداد دراسات الجدوى من مشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات.