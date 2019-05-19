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اليوم السابع: السيسى يطلق تميمة «أمم أفريقيا» ويتسلم بطاقة «أول مشجع»

الأحد، 19 مايو 2019 10:13 م
اليوم السابع: السيسى يطلق تميمة «أمم أفريقيا» ويتسلم بطاقة «أول مشجع» اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها:  شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، إطلاق التميمة

الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقا من الشهر المقبل، فيما تفقد الرئيس الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة، واطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الشباب والرياضة


 

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