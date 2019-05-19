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القمة الإسلامية العادية الـ14 فى مكّة المكرّمة × 5 معلومات

الأحد، 19 مايو 2019 03:20 م
القمة الإسلامية العادية الـ14 فى مكّة المكرّمة × 5 معلومات القمة الاسلامية - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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تستضيف المملكة العربية السعودية الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، بمكة المكرّمة فى 26 رمضان الموافق 31 مايو 2019، التى سوف يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب وكالة واس.

 

ويرصد "اليوم السابع" أهم 5 معلومات حول القمة:

1- تنعقد القمة الإسلامية فى دورتها العادية تحت شعار " قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل"، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى.

2- تهدف القمة لبلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية فى العالم الإسلامى.

3- يسبق عقد القمة اجتماع كبار الموظفين الذي من المرتقب أن يرفع نتائج مداولاته إلى اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة فى مدينة جدة في 29 مايو 2019، حيث سيرفع الوزراء مشروع البيان الختامى إلى القمة الإسلامية لاعتماده.

4- سوف يصدر عن القمة الإسلامية "إعلان مكة"، بالإضافة إلى البيان الختامى الذى سوف يتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة فى العالم الإسلامى.

5- سوف يبحث القادة موقف الدول الأعضاء في المنظمة من آخر المستجدات الجارية في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء، فضلاً عن اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة، وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تُعنى بها المنظمة.


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