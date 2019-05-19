السجن 10 سنوات لعاطلين سرقا محل مجوهرات على طريقة لصوص لكن ظرفاء بعين شمس

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن 10 سنوات بتهمة سرقة محل ليلا باستخدام آلة حادة.

كانت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، قد أحالت عاطلين للجنايات، فى واقعة محاولة سرقة محل مجوهرات على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، بارتكابه للواقعة مع شريكه الهارب وأنهما اتفقا على سرقة محل المجوهرات، فاختمرت فى عقلهما فكرة استئجار غرقة ملاصقة للمحل، وهدم الجدار الفاصل بين الغرفة والمحلل.

وأضاف المتهم، أنه كان يقوم بكسر الجدار مع شريكه الهارب بعد غلق المحل واستمرا فى هدم الجدار عدة أيام حتى نجحوا فى كسر الجدار، إلا أنهما وجدا خزينة المحل، وهو ما دفعهم للاستعانة بحداد لمساعدتهم فى فتح الخزينة وكسرها، إلا أنه أبلغ عنهم وتم ضبطهم.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن يعمل حدادا، أفاد أن المتهمين قاما بالاتفاق معه على كسر خزينة بمحل الذهب، واكتشف أن المتهمين كانا مستأجرين تلك الغرفة بغرض سرقة محل الذهب ولكنهم فشلوا فى فتح الخزينة.

وعلى الفور تم تكثيف التحريات عن الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ظبط أحد المتهمين وبمواجهته اعتراف بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى نيابة عين شمس التى تباشر التحقيق معهم.

ومن جانبها أمرت نيابة عين شمس بحبس المتهم "محمد.أ.م" 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار المتهم شريكه الهارب، لاتهامهما بسرقة محل ذهب.