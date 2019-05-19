video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات لعاطلين سرقا محل مجوهرات على طريقة لصوص لكن ظرفاء بعين شمس

الأحد، 19 مايو 2019 11:45 ص
السجن 10 سنوات لعاطلين سرقا محل مجوهرات على طريقة لصوص لكن ظرفاء بعين شمس محل مجوهرات - ارشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن 10 سنوات بتهمة سرقة محل ليلا باستخدام آلة حادة.

 

كانت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، قد أحالت عاطلين للجنايات، فى واقعة محاولة سرقة محل مجوهرات على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.

 

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، بارتكابه للواقعة مع شريكه الهارب وأنهما اتفقا على سرقة محل المجوهرات، فاختمرت فى عقلهما فكرة استئجار غرقة ملاصقة للمحل، وهدم الجدار الفاصل بين الغرفة والمحلل.

 

وأضاف المتهم، أنه كان يقوم بكسر الجدار مع شريكه الهارب بعد غلق المحل واستمرا فى هدم الجدار عدة أيام حتى نجحوا فى كسر الجدار، إلا أنهما وجدا خزينة المحل، وهو ما دفعهم للاستعانة بحداد لمساعدتهم فى فتح الخزينة وكسرها، إلا أنه أبلغ عنهم وتم ضبطهم.

 

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من مواطن يعمل حدادا، أفاد أن المتهمين قاما بالاتفاق معه على كسر خزينة بمحل الذهب، واكتشف أن المتهمين كانا مستأجرين تلك الغرفة بغرض سرقة محل الذهب ولكنهم فشلوا فى فتح الخزينة.

 

وعلى الفور تم تكثيف التحريات عن الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ظبط أحد المتهمين وبمواجهته اعتراف بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى نيابة عين شمس التى تباشر التحقيق معهم.

ومن جانبها أمرت نيابة عين شمس بحبس المتهم "محمد.أ.م" 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار المتهم شريكه الهارب، لاتهامهما بسرقة محل ذهب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة عاطلين للمحاكمة سرقا محل مجوهرات على طريقة لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن شرفاء.. قصص شعراء وصعاليك تمردوا من أجل مساعدة الفقراء

على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء".. عاطلان يسرقان محل ذهب بعين شمس

"لصوص ولكن ظرفاء".. عصام نزل من السقف وسرق محل جواهرجى بالبحيرة

على طريقة "لصوص ولكن ظرفاء".. يسرق 55كيلو ذهب من محل جواهرجى بكفر الدوار

سرقة محل على طريقة لصوص ولكن ظرفاء

عين شمس

سرقة محل فى عين شمس

لصوص ولكن ظرفاء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة