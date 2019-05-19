الخارجية الروسية: لافروف يلتقى نائب رئيس حكومة الوفاق ووزير الخارجية الليبى غدا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم،الأحد، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي بنائب رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الخارجية الليبي غدا الاثنين.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - بأن لافروف سيعقد لقاء مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الخارجية الليبي غدا.

وكان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر قد أعلن ليل الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.. وتعاني ليبيا منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، وغرب البلاد التي يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج.