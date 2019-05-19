video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الروسية: لافروف يلتقى نائب رئيس حكومة الوفاق ووزير الخارجية الليبى غدا

الأحد، 19 مايو 2019 08:00 م
الخارجية الروسية: لافروف يلتقى نائب رئيس حكومة الوفاق ووزير الخارجية الليبى غدا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم،الأحد، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي بنائب رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الخارجية الليبي غدا الاثنين.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - بأن لافروف سيعقد لقاء مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الخارجية الليبي غدا.

وكان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر قد أعلن ليل الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.. وتعاني ليبيا منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، وغرب البلاد التي يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: روسيا لن تقدم تنازلات تتنافى مع مصالحها الوطنية

لافروف يلتقى وزيرى خارجية ألمانيا وبلجيكا وأمين عام مجلس أوروبا فى هلسنكى

لافروف عن فنزويلا : التهديدات الامريكية ضد مادورو دعوة للتدخل المسلح

بومبيو يتوقع لقاء لافروف مجددا خلال قمة العشرين المقبلة

لافروف يسلم بومبيو مذكرة تتضمن أدلة على تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لروسيا

لافروف : بحثت مع بومبيو القضايا الدولية والإقليمية.. ومهتمون بالتطبيع مع أمريكا

روسيا

ليبيا

لافروف

وزير الخارجية الليبى

حكومة الوفاق

الارهاب

طرابلس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ميسي هداف الدوري الإسباني للمرة السادسة.. والأكثر تتويجا فى التاريخ

ميسي هداف الدوري الإسباني للمرة السادسة.. والأكثر تتويجا فى التاريخ

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة