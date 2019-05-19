الحلقة الرابعة عشر.. الذين يشبهون "النبى" صلى الله عليه وسلم

كتب لؤى على

نتناول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"، وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى، المشرف على مشروع "السلام عليك أيها النبى"، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم فى وضوئه

عثمان بن عفان رضى الله عنه:

عن حمران -مولى عثمان بن عفان-، أنه رأى عثمان بن عفان رضى الله عنه دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه فى الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئى هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئى هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. [البخاري: 164، ومسلم: 226].

على بن أبى طالب رضى الله عنه :

عن أبى حية قال: رأيت عليا رضى الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم."أبو داوود: 116، والترمذي: 48، والنسائي: 91، وابن ماجه: 456، وأصله عند البخاري: 5616".

عبد الله بن عباس رضى الله عنهما:

عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضى الله عنهما، أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء، فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء، فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل بها رجله، يعنى اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. "البخاري: 140، وأصله متفق عليه"

عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى رضى الله عنه:

عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه، أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل-أو مضمض واستنشق- من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه، ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله رصلى. "البخاري: 191، ومسلم: 235".

أبو هريرة رضى الله عنه:

عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة رضى الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله "مسلم: 246، وأصله متفق عليه".