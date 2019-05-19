"البحوث الإسلامية": حملة "بطولات الماضى وتطلعات المستقبل" عقدت 27300 لقاء

كتب لؤى على

عقد وعاظ وواعظات الأزهر الشريف نحو 27300 لقاء خلال أسبوع من بدء فعاليات الحملة التوعوية التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان: "بطولات الماضى وتطلعات المستقبل"، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن الحملة حققت انتشارًا كبيرًا فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتشر وعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى أماكن متنوعة منها: المستشفيات، ودور الرعاية، ومعسكرات الأمن المركزى والسجون، بالإضافة إلى المساجد وبعض مركز الشباب من خلال عقد أمسيات ليلية.

أضاف "عيّاد" أن الحملة ركزت فى برنامجها على استدعاء بعض المواقف والبطولات التى سجلها المصريون على مدار التاريخ فى الحفاظ على الوطن والدفاع عن أرضه وبناء مستقبل أبنائه، كما ربطت الحملة بين انتصارات العاشر من رمضان وأبرز الانتصارات العظيمة التى تحققت فى هذا الشهر الفضيل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ومنها: غزوة بدر، وفتح مكة.

أوضح الأمين العام أن الحملة ركزت أيضًا على أهمية العمل والاجتهاد فى حياة الناس، حتى يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصر يـأخذوا بأيدى بلادهم إلى التقدم والرقي، ويقدموا صورة للعالم تؤكد أن المصريين قادرون على صناعة أمجادهم بأيديهم على مر التاريخ والأزمنة، وأنهم على قدر من الكفاءة العالية فى أداء واجباتهم والحفاظ على مقدراتهم.