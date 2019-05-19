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البابا تواضروس: نبحث إمكانية الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بكنائس المهجر

الأحد، 19 مايو 2019 09:49 ص
البابا تواضروس: نبحث إمكانية الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بكنائس المهجر قداسة البابا تواضروس الثانى خلال تدشين كنائس فى ألمانيا
كتبت سارة علام
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كشف قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تفاصيل حواره مع الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس حول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر بكنائس المهجر.
 
وقال قداسة البابا تواضروس فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لألمانيا: نفكر فى أن تحتفل كنائسنا بالمهجر بعيد الميلاد مرتين 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربى، و7 يناير وفقا للتقويم الشرقى، من أجل السماح لأقباط المهجر بالاحتفال بالعيد فى نفس المواعيد التى تحتفل بها الدول التى يقيمون بها.
 
وأشار البابا تواضروس، إلى أن تلك الفكرة سوف تعرض على آباء المجمع المقدس فى دورته المقبلة، التى تبدأ مطلع يونيو المقبل.
 
كان قداسة البابا تواضروس قد دشن صباح اليوم كنيسة الملاك ميخائيل بالتينا، ليصل عدد الكنائس التى دشنها البابا إلى 4 كنائس خلال زيارته الرعوية الحالية بأوروبا، حيث تم تدشين كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف بألمانيا وكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، سويسرا، وكنيسة القديس أثناسيوس الرسولى ببتبورج، ألمانيا، إلى جانب الكنيسة المدشنة اليوم.

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