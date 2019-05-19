video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة لـ52.525 خلال 5 شهور

الأحد، 19 مايو 2019 11:10 ص
ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة لـ52.525 خلال 5 شهور الدكتور أشرف المرصفى
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال الدكتور أشرف المرصفى مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، ارتفاع عدد تحليل عينات المنتجات الزراعية التصديرية منذ الأول من يناير وحتى الآن وصل الى 52 ألف و525 عينة تمثل شحنة تساعد على زيادة الصادرات الزراعية للخارج.

وأضاف" المرصفى"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن جميع الشحنات التى تم تحليلها تتمثل فى منتجات الفلفل والبرتقال والفصوليا، والفراولة، موضحا أن  السبب الرئيسى فى زيادة تحليل عينات المنتجات التصديرية زيادة توريد أجهزة التحليل التى تم توريدها خلال العام الحالى، لزيادة قدراته الاستيعابية، ولتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم. .

وأوضح مدير معمل متبقيات المبيدات، إن اعتماد شراء أجهزة جديدة لتحليل متبقيات المبيدات تضاف إلى أجهزة المعمل المتقدمة، لزيادة عدد تحليل عينات المنتجات، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة، مشير الى إن المعمل يعمل على نفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقا للمعايير التى تطلبها مختلف الأسواق الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء البرنامج التدريبى لسحب عينات الجوافة للكشف عن متبقيات المبيدات

فرق مختصة وحقن بالمبيد لمكافحة السوسة الحمراء للنخيل بـ3 محافظات

ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لـ2.7 مليون طن.. و11 محصولاً بالمقدمة

ارتفاع صادرت مصر من البطاطس والبصل إلى 658 ألف طن

تحليل العينات

متبقيات المبيدات

المنتجات التصديرية

الصادرات الزراعية

المنتجات الزراعية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

إصابة 19 شخصا فى حادث اصطدام أتوبيس مع سيارة نقل بالعلمين الجديدة

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

تأسيس طوائف جديدة.. طريقة المطرودين كنسيا للاحتفاظ بالزى الكهنوتى والاستمرار فى جمع تبرعات باسم الدين.. ماكس ميشيل فصله البابا شنودة فصار أسقفا فى أمريكا ومينا توفيق سار على الخط نفسه ويعقوب المقارى فى الطريق

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الشرق الأوسط على وشك الحرب بسبب إيران وقطر.. السعودية تدعو لقمة عربية وخليجية طارئة بعد تزايد خطر طهران وسط ترحيب دولى.. ووزير خارجية المملكة: سنفعل كل ما فى وسعنا لتفادى الحرب.. وعلى الدوحة ألا تتدخل فى شئوننا

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

الزمالك يتدرب على الكرة الطائرة فى تقسيمة مواجهة نهضة بركان

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

صور.. للمحجبات الطرح الكتان والفوم هما المنقذ من حرارة الجو

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة