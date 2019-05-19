ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة لـ52.525 خلال 5 شهور

كتب عز النوبى

قال الدكتور أشرف المرصفى مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، ارتفاع عدد تحليل عينات المنتجات الزراعية التصديرية منذ الأول من يناير وحتى الآن وصل الى 52 ألف و525 عينة تمثل شحنة تساعد على زيادة الصادرات الزراعية للخارج.

وأضاف" المرصفى"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن جميع الشحنات التى تم تحليلها تتمثل فى منتجات الفلفل والبرتقال والفصوليا، والفراولة، موضحا أن السبب الرئيسى فى زيادة تحليل عينات المنتجات التصديرية زيادة توريد أجهزة التحليل التى تم توريدها خلال العام الحالى، لزيادة قدراته الاستيعابية، ولتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم. .

وأوضح مدير معمل متبقيات المبيدات، إن اعتماد شراء أجهزة جديدة لتحليل متبقيات المبيدات تضاف إلى أجهزة المعمل المتقدمة، لزيادة عدد تحليل عينات المنتجات، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة، مشير الى إن المعمل يعمل على نفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقا للمعايير التى تطلبها مختلف الأسواق الدولية.