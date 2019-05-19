أب فى دعوى رؤية: مطلقتى هرّبت ابنتى للخارج بعد نشر صورى مع زوجتى الثانية

كتبت أسماء شلبى

أقام المواطن "هانى.أ" دعوى طالب فيها بتمكينه من رؤية طفلته "سارة" البالغة من العمر 7 سنوات، بعد امتناع مطلقته عن الذهاب بها لأحد النوادى الشهيرة تنفيذا لحكم الرؤية.

وقال "هانى.أ " فى دعواه أمام محكمة الأسرة بزنانيري، إن مطلقته "ع.أ.ن" تقاضت منه 60 ألف جنيه بعدما هربت ابنته للخارج للعيش مع جدتها، عقابا له على نشر صور تجمعه بزوجته الجديدة على الفيس بوك".

وكان"هانى" أقام دعوى قضائية طالب فيها بتمكينه من رؤية طفلته، مؤكدا أن خلافات حادة جمعته وزوجته السابقة انفصلا على غثرها وحصلت على منقولاتها مقابل التنازل عن حقها فى حضانة أبنتهما بكامل إرادتها.

وأوضح المدعى: بعد عامين علمت بزواجى فطالبت بحضانة طفلتها رغم توقفها عن السؤال عليها طوال تلك الفترة، وساومتنى على مبالغ إضافية، وبدأت تلاحقتى بدعاوى وبلاغات كيدية حتى تنتقم منى بسبب غيرتها الشديدة ورفض طلبها بالعودة لعصمتى".