40 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات الدبلومات الفنية بمادتى اللغة العربية والدين بسوهاج

تشهد محافظة سوهاج اليوم السبت 18 مايو انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة داخل 11 إدارة تعليمية، هى طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلته وسوهاج وجرجا والبلينا والمنشأة وأخميم ودار السلام موزعين على 149 لجنة، صرح بذلك المهندس محمود عجمى مدير عام التعليم الفنى بسوهاج.

وأضاف العجمى، فى تصريح خاص لليوم السابع أن إجمالى من يحق لهم أداء الامتحان هذا العام على مستوى الـ11 إدارة تعليمية حوالى 43 ألفا و19 طالبا وطالبة، والطلاب سوف يؤدون الامتحان بمادتى اللغة العربية والدين على فترتين.

وأكد العجمى أن المديرية انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بالامتحان، وتم التنسيق مع المديريات الأمن والتموين والكهرباء والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وإزالة كل العقبات الخاصة بأداء الامتحان، وأن المدارس التى سوف تشهد الامتحانات اليوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات والمدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات، والمدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات مهنى والمدارس الثانوية التجارية نظام 3 سنوات والمدارس الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات والمدارس التجارية نظام 5 سنوات والمدارس الثانوية الفندقية نظام 5 سنوات والمدارس الثانوية نظام التعليم المزدوج، والمدارس الثانوية الزراعية نظام 3 سنوات.