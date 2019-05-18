2016 طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات بكلية الهندسة جامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، أن 2016 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الفصل الدراسى الثانى، اليوم السبت 18 مايو وتستمر الامتحانات حتى 18 يوليو، فى أقسام الكلية المختلفة (ميكانيكا، مدنى، كهرباء، عمارة).

وقال عميد كلية هندسة القناة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الملاحظين 789 من الهيئة المعاونة والعاملين بالكلية داخل 399 لجنة امتحانيه، ويؤدى الامتحانات 450 طالب وطالبة بإعدادى هندسة، 324 طالب وطالبة بقسم الميكانيكا، 551 طالب وطالبة بقسم هندسة مدنى و578 طالب وطالبة بقسم الكهرباء، و129 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بقسم العمارة.

وأشار فؤاد، إلى أن الكلية توفر كافة سبل الراحة للطلاب خاصة الأقسام التى تستغرق الامتحانات فيها ساعات طويلة، مع مراعاة التهوية للأزمة والالتزام التام بكافة قواعد وضوابط حسن سير العملية الامتحانيه.