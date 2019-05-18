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وزير الاتصالات الإيرانى: ترامب يخشى ظله

السبت، 18 مايو 2019 03:54 م
وزير الاتصالات الإيرانى: ترامب يخشى ظله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "خائف من ظله" وذلك ردا على تغريدة أكد فيها ترامب أن إيران "لا تعرف ما يجري بالفعل".

 

وكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، على صحفته في تويتر: "يبدو لي أنه خائف من ظله! ويجب على Foxandfriends@ (البرنامج الإخباري الصباحي المشهور في الولايات المتحدة) أن يعد برامج تعليمية له حول المستشارين المجانين (ستيف) بانون، (جون) بولتون، (جاريد) كوشنر، و(ستيفن) ميلر… يعرف كل شخص من أين تأتي الأخبار المزيفة"

 

وكان قال ترامب تغريدة أمس  "مع كل هذه الأخبار الكاذبة والمختلقة، لا تستطيع إيران أن تعرف ما يجري بالفعل".

 


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