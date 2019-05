وزير الاتصالات الإيرانى: ترامب يخشى ظله

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "خائف من ظله" وذلك ردا على تغريدة أكد فيها ترامب أن إيران "لا تعرف ما يجري بالفعل".

وكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري، على صحفته في تويتر: "يبدو لي أنه خائف من ظله! ويجب على Foxandfriends@ (البرنامج الإخباري الصباحي المشهور في الولايات المتحدة) أن يعد برامج تعليمية له حول المستشارين المجانين (ستيف) بانون، (جون) بولتون، (جاريد) كوشنر، و(ستيفن) ميلر… يعرف كل شخص من أين تأتي الأخبار المزيفة"

وكان قال ترامب تغريدة أمس "مع كل هذه الأخبار الكاذبة والمختلقة، لا تستطيع إيران أن تعرف ما يجري بالفعل".

It seems he is afraid of his own shadow! @foxandfriends should make educational programs about #MadAdvisors (Bannon, Bolton, Kushner, Miller, ...) for him. Everybody knows where does Fake News come from!

