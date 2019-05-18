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مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل المعتمرين من مطارى القاهرة وبرج العرب

السبت، 18 مايو 2019 11:08 ص
مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل المعتمرين من مطارى القاهرة وبرج العرب معتمرين مصريين - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم السبت، 16 رحلة جوية إلى جدة والمدينة، وذلك لنقل 2800 معتمر ، من مطارى القاهرة وبرج العرب. 
 
 
وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن تسير الشركة 10 رحلات من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، إضافة إلى تسيير 6 رحلات من مطار برج العرب  بإجمالى عدد ركاب 2800. 
 
 
ومن المقرر أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة، وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجارى ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة. 
 
 

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