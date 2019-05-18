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مصرع مدرس فى تصادم نقل وملاكى على الكوبرى العلوى بسوهاج

السبت، 18 مايو 2019 04:31 م
مصرع مدرس فى تصادم نقل وملاكى على الكوبرى العلوى بسوهاج مستشفى سوهاج الجامعى
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى سوهاج الجامعى منذ قليل مدرس يبلغ من العمر 53 عاما جثة هامدة عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى قياده وسيارة نقل على طريق كوبرى سوهاج العلوى دائرة مركز سوهاج.

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كوبرى سوهاج العلوى بعد نزلة الروافع ووجود متوفى.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط المرور ورجال الدفاع المدنى، وتبين من الفحص أنه أثناء قيادة سمير. م . م، 53 عاما مدرس يقيم قرية الأحايوة دائرة مركز العسيرات سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة، مما أدى إلى تصادم بالسيارة رقم 9754 نقل سوهاج قيادة حماده. أ أ، 40 عاما، نتج عن الواقعة مصرع قائد السيارة الأولى، تم نقل الجثة لمشرحة ستشفى سوهاج الجامعى جار تحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.


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مديرية امن سوهاج

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