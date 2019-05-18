مصرع شاب صدمه قطار فى أبو صوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى شاب مصرعه وذلك نتيجة اصطدام قطار الإسماعيلية به أثناء عبوره بالقرب من مزلقان محطة أبوجريش دائرة مركز أبوصوير.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع شاب صدمه القطار بالقرب من مزلقان أبوجريش دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع عبد الحميد سعيد الفل 17 عامًا، أثناء عبوره بالقرب من مزلقان أبو جريش صدمه قطار الإسماعيلية.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى سرحت بدفن الجثة.